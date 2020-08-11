Поиграем? Как разнообразить досуг в Пензе

Пензенская область возвращается к нормальной жизни. Уставшие от ограничений жители региона хотят развлечений и интересного досуга. Что делать, если уже успел встретиться со всеми друзьями и посетить любимые кафе, но жажда деятельности осталась? Идти играть! Благо, сегодня каждый может найти «свою» игру.

Первое, что приходит на ум, когда думаешь, во что бы поиграть, - квиз. Наверняка у вас есть друзья, у которых в соцсетях периодически мелькают фотографии с таких игр. Квиз – интеллектуально-развлекательная игра, в которой нужно находить ответы на вопросы. Но куда именно пойти, чтобы поиграть? Оказывается, в одной только Пензе - масса вариантов, но принцип у всех один: собираются в одном помещении команды (от 3 до 10 человек) и отвечают на вопросы викторины. В целом, игра напоминает «Что? Где? Когда?». Где-то вопросов больше на логику, где-то - на знание, есть тематические вечера, посвященные, например, поттериане. Практически во всех вариантах есть музыкальный тур (угадай исполнителя или песню) и визуалка (узнать место, человека или еще что-то по картинке).

Кто-то играет для удовольствия, но многие борются, что называется, не на жизнь, а на смерть: войти в тройку лидеров - дело чести. Возраст и статус игроков значения не имеют. Здесь молодежь и люди в возрасте, друзья и родственники. Кстати, есть варианты исключительно детских квизов.

Игра интересная, расширяет кругозор. Но одному прийти поиграть не получится, нужна команда. Поэтому тут либо собирать свою, либо «прикрепляться» к опытным игрокам, которые подскажут, что и как. Как долго вас будет увлекать этот вид досуга, сложно предсказать. Кто-то играет годами, кому-то надоедает уже на 10-й раз, и они приходят «размять мозги» периодически. Но для того, чтобы «разогнать» мозг после утомившей самоизоляции или после ленивого отпуска, квиз отлично подойдет.

Еще один вариант командной игры - ЛСД. Не подумайте ничего плохого, аббревиатура расшифровывается как «Лучшее состязание детективов». Здесь есть где разгуляться любителям расследований и почувствовать себя на пару часов Коломбо, Шерлоком и мисс Марпл. Вам предстоит по уликам, аудиозаписям «допросов» и досье воссоздать картину преступления: понять, кто преступник, кто сообщник, кто просто «мимо проходил». Если любите детективы - вам точно понравится. Но, опять же, здесь стоит вопрос с командой.

А что делать тем, кто не хочет собирать команду или не может ее найти? Есть вариант и для таких людей, правда, менее раскрученный, но не менее увлекательный - спортивная, или классическая, мафия.

«Город засыпает, просыпается мафия», - эти слова знакомы очень многим. Кто не играл в эту игру на вечеринках? В спортивной мафии - более жесткие правила, определенный регламент, который придется соблюдать. Вы удивитесь, но проводятся даже чемпионаты по классической мафии.

Несомненный плюс - можно прийти хоть одному, хоть в сопровождении «группы поддержки» - новичкам все объяснят и поддержат, а последнее очень важно, потому что сразу вы вряд ли поймете, что происходит: 10 малознакомых человек сидят и активно пытаются объясняться на жестах, то и дело мелькают странные фразы вроде «Ты говоришь по-черному». Эта игра сильно отличается от ЛСД и квизов, куда вы приходите уже слаженной командой, но эмоциональная отдача от нее ничуть не меньше, а может, даже больше. И небольшой бонус: некоторые игровые моменты помогут вам в реальной жизни, в том числе – налаживать контакт с незнакомыми людьми.

Кстати, и квиз, и ЛСД, и мафия очень хорошо «прокачивают» социальные навыки и умение работать в команде. Лидер вы или ведомый? Соглашаетесь со всем или рьяный спорщик? Вам нужна победа или достаточно участия? В общем, хотите узнать человека? Приходите с ним на любую игру. Здесь - целый мир в миниатюре.

Конечно, это далеко не все, во что можно поиграть в Пензе, да и некоторые еще не вышли в реальный режим, но было бы желание, а возможность провести вечер интересно, найти единомышленников и даже друзей всегда найдется. Главное - не забывайте соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.

Галина Попова