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11.08.2020г.
Поиграем? Как разнообразить досуг в Пензе

Поиграем? Как разнообразить досуг в Пензе

Вт, 11.08.20 08:01
Просмотров: 282

Пензенская область возвращается к нормальной жизни. Уставшие от ограничений жители региона хотят развлечений и интересного досуга. Что делать, если уже успел встретиться со всеми друзьями и посетить любимые кафе, но жажда деятельности осталась? Идти играть! Благо, сегодня каждый может найти «свою» игру.

Первое, что приходит на ум, когда думаешь, во что бы поиграть, - квиз. Наверняка у вас есть друзья, у которых в соцсетях периодически мелькают фотографии с таких игр. Квиз – интеллектуально-развлекательная игра, в которой нужно находить ответы на вопросы. Но куда именно пойти, чтобы поиграть? Оказывается, в одной только Пензе - масса вариантов, но принцип у всех один: собираются в одном помещении команды (от 3 до 10 человек) и отвечают на вопросы викторины. В целом, игра напоминает «Что? Где? Когда?». Где-то вопросов больше на логику, где-то - на знание, есть тематические вечера, посвященные, например, поттериане. Практически во всех вариантах есть музыкальный тур (угадай исполнителя или песню) и визуалка (узнать место, человека или еще что-то по картинке).

Кто-то играет для удовольствия, но многие борются, что называется, не на жизнь, а на смерть: войти в тройку лидеров - дело чести. Возраст и статус игроков значения не имеют. Здесь молодежь и люди в возрасте, друзья и родственники. Кстати, есть варианты исключительно детских квизов.

Игра интересная, расширяет кругозор. Но одному прийти поиграть не получится, нужна команда. Поэтому тут либо собирать свою, либо «прикрепляться» к опытным игрокам, которые подскажут, что и как. Как долго вас будет увлекать этот вид досуга, сложно предсказать. Кто-то играет годами, кому-то надоедает уже на 10-й раз, и они приходят «размять мозги» периодически. Но для того, чтобы «разогнать» мозг после утомившей самоизоляции или после ленивого отпуска, квиз отлично подойдет.

Еще один вариант командной игры - ЛСД. Не подумайте ничего плохого, аббревиатура расшифровывается как «Лучшее состязание детективов». Здесь есть где разгуляться любителям расследований и почувствовать себя на пару часов Коломбо, Шерлоком и мисс Марпл. Вам предстоит по уликам, аудиозаписям «допросов» и досье воссоздать картину преступления: понять, кто преступник, кто сообщник, кто просто «мимо проходил». Если любите детективы - вам точно понравится. Но, опять же, здесь стоит вопрос с командой.

А что делать тем, кто не хочет собирать команду или не может ее найти? Есть вариант и для таких людей, правда, менее раскрученный, но не менее увлекательный - спортивная, или классическая, мафия.

«Город засыпает, просыпается мафия», - эти слова знакомы очень многим. Кто не играл в эту игру на вечеринках? В спортивной мафии - более жесткие правила, определенный регламент, который придется соблюдать. Вы удивитесь, но проводятся даже чемпионаты по классической мафии.

Несомненный плюс - можно прийти хоть одному, хоть в сопровождении «группы поддержки» - новичкам все объяснят и поддержат, а последнее очень важно, потому что сразу вы вряд ли поймете, что происходит: 10 малознакомых человек сидят и активно пытаются объясняться на жестах, то и дело мелькают странные фразы вроде «Ты говоришь по-черному». Эта игра сильно отличается от ЛСД и квизов, куда вы приходите уже слаженной командой, но эмоциональная отдача от нее ничуть не меньше, а может, даже больше. И небольшой бонус: некоторые игровые моменты помогут вам в реальной жизни, в том числе – налаживать контакт с незнакомыми людьми.

Кстати, и квиз, и ЛСД, и мафия очень хорошо «прокачивают» социальные навыки и умение работать в команде. Лидер вы или ведомый? Соглашаетесь со всем или рьяный спорщик? Вам нужна победа или достаточно участия? В общем, хотите узнать человека? Приходите с ним на любую игру. Здесь - целый мир в миниатюре.

Конечно, это далеко не все, во что можно поиграть в Пензе, да и некоторые еще не вышли в реальный режим, но было бы желание, а возможность провести вечер интересно, найти единомышленников и даже друзей всегда найдется. Главное - не забывайте соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.

Галина Попова

Источник фотографии: Скриншоты - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA-2205554/, https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1238188/, https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-791849/
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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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