В Земетчинском районе ликвидировали лесной пожар

В Пензенской области на территории Юрсовского лесничества Земетчинского района загорелся лес.

Как рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза, огонь уничтожил растительность на площади в 0,29 га. В тушении пожаров принимали участие сотрудники Лесопожарного центра и лесничества.

Специалисты просят жителей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить по телефону «Лесной охраны» - 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 62-84-50.