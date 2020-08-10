В Земетчинском районе ликвидировали лесной пожар

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
В Пензенской области на территории Юрсовского лесничества Земетчинского района загорелся лес.
Как рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза, огонь уничтожил растительность на площади в 0,29 га. В тушении пожаров принимали участие сотрудники Лесопожарного центра и лесничества.
Специалисты просят жителей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить по телефону «Лесной охраны» - 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 62-84-50.