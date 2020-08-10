ГК «Территория жизни» презентовала в Пензе Smart-офисы

Пандемия коронавируса сильно повлияла на жизнь людей. Она отняла возможность планировать свой досуг, отпуск, обучение и, разумеется, работу. Жители не знают, что будет с ними не то, что через неделю или год, а даже завтра. Тем, кто трудится на «удаленке» или в свободном режиме, приходится выполнять офисные обязанности в условно подготовленном для этого домашнем пространстве. Директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов рассказал о том, как правильно в условиях современного мира организовать рабочее место нового формата.

«В жилом комплексе «Лугометрия» мы впервые в Пензе презентуем новый формат офисов - это Smart-офис. Всего в двух минутах от вашей квартиры, на втором этаже располагаются комфортные офисные помещения, в которых можно организовать рабочее пространство площадью от 27 кв м до 115 кв м стоимостью всего от 30 тыс. рублей за квадратный метр», - пояснил он.

О концепции Smart-офис в России пока известно не очень много.

Если перевести с канцелярского языка на человеческий, то «смарт-офис» - это максимально подвижный формат рабочего пространства. Не просто коворкинг [подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве], а коворкинг, который подстраивается под нужды пользователя. В концепции нового жилого комплекса «Лугометрия» «Все удобно, все у дома» офисы спроектированы так, что вы экономите не только самое ценное - время, ведь вам не нужно ехать по пробкам через весь город, но и ваши деньги, так как стоимость на данные помещения одна из самых низких в городе.

Технологии уже давно позволяют работать дома, на берегу моря или в кафе, и работа воспринимается нами не как место, куда приходим изо дня в день, а способ развития. При этом по сей день офисы востребованы. Человек — социальное существо, ему важно общение оффлайн и физические встречи. Не зря в последнее время стали набирать популярность коворкинги, в которых можно не только поработать, но и пообщаться с единомышленниками.

«Для кого подойдут наши Smart-офисы? После вынужденной самоизоляции многие поняли, что не готовы возвращаться в прежний график работы, но и работать из дома не всегда позволяют условия: нет отдельного кабинета, дома жена с маленьким ребенком или больные родственники, медленный интернет, соседи, сверлящие стены 365 дней в году или слушающие тяжелый рок на полную громкость — список можно продолжать бесконечно. Многим сложно работать, когда рядом любимый диван, ноут с сериалами и полный холодильник. Эти офисы для тех, кто устал сидеть дома, для тех, кто продуктивнее тогда, когда есть четкое разделение на работу и дом, для тех, кто ценит свое время и, так сказать, является предпринимателем от природы», - рассказал Микаил Намазов.

Он отметил, что группа компаний «Территория Жизни» всегда поддерживали и планируют поддерживать рабочие профессии, но также всегда открыты к новому, и, конечно, заинтересованы в развитии бизнеса в нашем регионе, поэтому готовы помогать предпринимателям строить бизнес в уникальном жилом комплексе «Лугометрия».

«Сейчас особенно активно развиваются новые сферы в мире – digital [цифровой], SMM-агентства, блогеры, IT-стартапы. Ну и разумеется, в нашей компании Год добрых соседей продолжается, и мы хотим развивать в наших районах бизнес «соседских» услуг - химчистки, печатные салоны, ремонт обуви, ателье, не просто дать им особые условия на покупку, а предложить единую платформу для общения и обучения. Каждый сможет улучшить свои сервисы, стать более клиентоориентированным и, разумеется, интегрировать в свое дело IT-инструменты. Группа компаний «Территория жизни» инвестирует в комфорт своих жителей, в комфортную среду для бизнеса, чтобы создать идеальные условия для жизни и развития», - поделился директор по маркетингу и продвижению.

По всем интересующим вопросам жители могут обратиться в офис продаж ЖК «Лугометрия» по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7, по телефону +7 (8412) 28-28-07 или на сайт лугометрия.рф.