В Пензе ограничат продажу алкоголя в День города

Согласно документу, реализация алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре будет запрещена в магазинах, расположенных на улицах Урицкого, Славы, Либерсона, Володарского, Московской, Пушкина и Кирова.

Продажа будет приостановлена с 8:00 до 11:00. Такое решение было принято в связи с празднованием Дня города.