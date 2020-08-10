В Пензе ограничат продажу алкоголя в День города

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5 сентября в центре Пензы ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал мэр Андрей Лузгин.
Согласно документу, реализация алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре будет запрещена в магазинах, расположенных на улицах Урицкого, Славы, Либерсона, Володарского, Московской, Пушкина и Кирова.
Продажа будет приостановлена с 8:00 до 11:00. Такое решение было принято в связи с празднованием Дня города.