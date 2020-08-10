В Сердобском районе после столкновения с деревом погиб водитель легковушки

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В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии, в которой погиб человек.
По данным ведомства, 8 августа в 3:20 на дороге в Сердобском районе 80-летний водитель «девятки» не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение, после чего врезался в дерево. В результате ДТП пенсионер погиб на месте.
По факту трагедии проводят проверку.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.