В Сердобском районе после столкновения с деревом погиб водитель легковушки

В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии, в которой погиб человек.

По данным ведомства, 8 августа в 3:20 на дороге в Сердобском районе 80-летний водитель «девятки» не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение, после чего врезался в дерево. В результате ДТП пенсионер погиб на месте.

По факту трагедии проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.