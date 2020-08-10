Губернатор проинспектировал стройплощадку новой школы в Арбеково

10 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил, как ведутся работы по строительству школы в Дальнем Арбеково, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Здание филиала школы №74 возводится в рамках нацпроекта «Образование». Стройка стартовала в 2019 году, стоимость проекта - около 846 млн рублей. Предполагается, что новая школа поможет разгрузить ближайшие учреждения образования, где есть вторая смена.

На сегодняшний день на объекте ведется внутренняя отделка помещений и уже приступили к монтажу школьной мебели.

Иван Белозерцев попросил уделить особое внимание благоустройству территории. Кроме того, он посоветовал своевременно приглашать проверяющие организации, чтобы успеть исправить недочеты до начала учебного года.

«Школа современная, красивая. Она построена при содействии президента России и станет прекрасным подарком детям и их родителям к новому учебному году», - отметил он.

Также губернатор поручил продумать систему навигации по просторному зданию новой школы.