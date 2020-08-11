Впервые в Пензе перепись населения будет осуществляться на планшетах

В Пензенской области началась подготовка ко Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Сейчас специалисты Пензастата занимаются организационной работой. Они приводят в соответствие с законодательством нормативную базу, устраняют недостатки в адресном хозяйстве, контролируют работу по освещению придомовых территорий и установке недостающих табличек с номерами домов, а также проводят сверку бумажных карт с картографическим материалом в автоматизированной системе «Всероссийская перепись населения».

«Впервые предстоящая перепись будет осуществляться на планшетных компьютерах, поэтому переписчик должен владеть определенными навыками работы с ними. Все девайсы придут к нам до 1 декабря 2020 года», - сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.

В кампании планируют задействовать более трех тысяч человек. Желающим работать в качестве переписчиков необходимо обратиться в Пензастат. Звонки принимаются по телефону 45-03-10, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.