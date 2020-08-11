Пензенский пианист Роман Глазков исполнил Баха в областной филармонии

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«Я очень долго ждал этого. Это мой первый большой концерт, что очень приятно. Классическая музыка показывает серьезные намерения исполнителя», - прокомментировал пианист Роман Глазков.
Ранее музыкант был известен игрой в стиле «джаз». И этот концерт стал для него важным переходом к классической музыке. Выступление неоднократно переносилось, и первоначально Роман Глазков должен был играть в органном зале. Однако пандемия потребовала большего пространства для зрителей, и концерт прошел на большой сцене филармонии, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.