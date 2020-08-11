Сотрудники пензенского госпожнадзора посетили Грабовскую среднюю школу №1

Сотрудники госпожнадзора отправились в пришкольные лагеря. Накануне они побывали в грабовской средней школе №1.

Там они провели открытый урок по правилам противопожарной безопасности. После теоретической части занятия детям объяснили, как устроены огнетушители, и показали, как ими пользоваться. Полезную информацию довели и до педагогов.

«С персоналом лагерей был проведен противопожарный инструктаж, а детям продемонстрирован ролик социальной рекламы об опасностях, подстерегающих их в период проведения летних каникул, а также при нахождении дома в этот период», - рассказала старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Бессоновского района ГУ МЧС России по Пензенской области Юлия Коновалова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.