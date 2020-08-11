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11.08.2020г.
В честь дня рождения медиахолдинга «Экспресс» прошел турнир по пейнтболу

В честь дня рождения медиахолдинга «Экспресс» прошел турнир по пейнтболу

Вт, 11.08.20 01:56
Просмотров: 351
День рождения на поле боя. Сотрудники медиахолдинга «Экспресс» отметили годовщину с момента его основания пейнтбольным турниром. В нем приняли участие представители всех отделов компании. Кроме того, конкуренцию им составили другие известные в Пензе люди.

Благодаря своей профессии журналисты привыкли оказываться в самых разных ситуациях. Но почувствовать себя настоящими солдатами им удается не часто. Однако такую возможность им подарил день рождения медиахолдинга «Экспресс». Компании в статусе государственной исполнился год и отметить эту дату решили пейнтбольным турниром.

«Самое главное - попытаться понять, кто есть кто не только в коллективе, но и среди друзей, постоянных героев сюжетов, материалов, статей. Посчитали, что это возможно только посредством турнира. Не обычного, а пейнтбольного, пострелять друг в друга», - прокомментировал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Баталии развернулись на небольшой площадке в селе Засечном. Как оказалось, опыт обращения с пейнтбольным ружьем был далеко не у всех, поэтому осваивать новый вид спорта пришлось на лету. Более опытные бойцы старались объяснять своим товарищам тактические тонкости. Но если выбранная стратегия результата не приносила, участники турнира шли в лобовую атаку.

«Мне было трудно играть против Думы, потому что я и там, и тут. Но было весело. Экстрим, ноги дрожат, все запыхались, но это классно», - сказала заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

«Все эмоции остались, наверное, на поле. Я пришла работать на «Экспресс» и познаю только новое. Так я начала играть в шахматы. И вот сегодня играла первый раз в пейнтбол, но уже сняла двух бойцов. Для меня это рекорд, для первого раза - неплохо», - поделилась корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Светлана Демина.

За победу в этом мини-турнире боролись не только сотрудники «Экспресса». Сразиться с ними, а заодно и поздравить медиахолдинг с днем рождения пришли люди, которые постоянно попадают в объективы наших телекамер - деятели культуры и политики.

«Все вообще замечательно и органично. Наконец-то кто-то пригласил на такое мероприятие. Пиджаки и деловая одежда немного поднадоели, а это как раз тот формат, которого всегда не хватает», - отметила депутат пензенской городской Думы Ольга Изранова.

Несмотря на ожесточенные баталии, по итогам турнира, как и подобает в подобных случаях, победила дружба. Кстати, по словам участников, этот опыт они с радостью повторят, как только вновь представится такая возможность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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