В честь дня рождения медиахолдинга «Экспресс» прошел турнир по пейнтболу

День рождения на поле боя. Сотрудники медиахолдинга «Экспресс» отметили годовщину с момента его основания пейнтбольным турниром. В нем приняли участие представители всех отделов компании. Кроме того, конкуренцию им составили другие известные в Пензе люди.

Благодаря своей профессии журналисты привыкли оказываться в самых разных ситуациях. Но почувствовать себя настоящими солдатами им удается не часто. Однако такую возможность им подарил день рождения медиахолдинга «Экспресс». Компании в статусе государственной исполнился год и отметить эту дату решили пейнтбольным турниром.

«Самое главное - попытаться понять, кто есть кто не только в коллективе, но и среди друзей, постоянных героев сюжетов, материалов, статей. Посчитали, что это возможно только посредством турнира. Не обычного, а пейнтбольного, пострелять друг в друга», - прокомментировал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Баталии развернулись на небольшой площадке в селе Засечном. Как оказалось, опыт обращения с пейнтбольным ружьем был далеко не у всех, поэтому осваивать новый вид спорта пришлось на лету. Более опытные бойцы старались объяснять своим товарищам тактические тонкости. Но если выбранная стратегия результата не приносила, участники турнира шли в лобовую атаку.

«Мне было трудно играть против Думы, потому что я и там, и тут. Но было весело. Экстрим, ноги дрожат, все запыхались, но это классно», - сказала заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

«Все эмоции остались, наверное, на поле. Я пришла работать на «Экспресс» и познаю только новое. Так я начала играть в шахматы. И вот сегодня играла первый раз в пейнтбол, но уже сняла двух бойцов. Для меня это рекорд, для первого раза - неплохо», - поделилась корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Светлана Демина.

За победу в этом мини-турнире боролись не только сотрудники «Экспресса». Сразиться с ними, а заодно и поздравить медиахолдинг с днем рождения пришли люди, которые постоянно попадают в объективы наших телекамер - деятели культуры и политики.

«Все вообще замечательно и органично. Наконец-то кто-то пригласил на такое мероприятие. Пиджаки и деловая одежда немного поднадоели, а это как раз тот формат, которого всегда не хватает», - отметила депутат пензенской городской Думы Ольга Изранова.

Несмотря на ожесточенные баталии, по итогам турнира, как и подобает в подобных случаях, победила дружба. Кстати, по словам участников, этот опыт они с радостью повторят, как только вновь представится такая возможность, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.