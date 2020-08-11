print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +9
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+9 оС

$ 73 р

€ 86 р

5:20
11.08.2020г.
В Пензе прошел Кубок области по теннису среди ветеранов

В Пензе прошел Кубок области по теннису среди ветеранов

Вт, 11.08.20 03:57
Просмотров: 213
Самые опытные спортсмены региона возвращаются к соревнованиям. В Пензе прошел Кубок области по теннису среди ветеранов. На нем было разыграно девять комплектов наград - как в личном, так и в парных разрядах.

Что такое любовь к спорту, они демонстрируют на своем примере. Любители и профессионалы - на ветеранском турнире по теннису все равны. Однако об оптимальной форме пока говорить рано. Месяцы самоизоляции не прошли бесследно. Хотя, как и многие атлеты, они старались сохранить физическое кондиции как могли.

«Конечно, огромная пауза дает о себе знать. Готовились, занимались дома. Без ракетки, без кортов, но занимались», - рассказал участник Кубка Пензенской области по теннису среди ветеранов Аркадий Гаврилов.

Для некоторых спортсменов эти соревнования стали дебютными. Среди них Артем Булдаков. Теннис появился в его жизни не так давно. В игру с ракеткой он пришел из самбо.

«Надеюсь, я еще не до конца перешел в ветераны. Постараюсь тряхнуть стариной и побороться с опытными соперниками, которые давно играют в теннис. Для меня это новое увлечение, хобби. Более взрослое, более осознанное», - прокомментировал участник Кубка Пензенской области по теннису среди ветеранов Артем Булдаков.

Участниками Кубка Пензенской области среди ветеранов стали 64 человека. Самым молодым - 35 лет. Старшим - уже за 70. Организаторы соблюдают все требования безопасности, например, эти соревнования проходят без церемоний открытия и закрытия.

«Самоизоляция далась тяжело. В связи с закрытием всех спортивных комплексов не тренировались. Сейчас, после перехода на третий этап снятия ограничений, начались тренировки. По сравнению с рождественским турниром тут в два раза больше участников», - отметил главный судья Кубка Пензенской области по теннису среди ветеранов Александр Красовский.

Для спортсменов Кубок Пензенской области стал хорошей разминкой перед межрегиональными соревнованиями. Уже через неделю пензенские ветераны отправятся на традиционный товарищеский матч (0+) с командой Республики Мордовия, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Каждое второе преступление в регионе совершается под воздействием алкоголя
04:51
Пензенский пианист Роман Глазков исполнил Баха в областной филармонии
02:52
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс