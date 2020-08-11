Самые опытные спортсмены региона возвращаются к соревнованиям. В Пензе прошел Кубок области по теннису среди ветеранов. На нем было разыграно девять комплектов наград - как в личном, так и в парных разрядах.

Что такое любовь к спорту, они демонстрируют на своем примере. Любители и профессионалы - на ветеранском турнире по теннису все равны. Однако об оптимальной форме пока говорить рано. Месяцы самоизоляции не прошли бесследно. Хотя, как и многие атлеты, они старались сохранить физическое кондиции как могли.

«Конечно, огромная пауза дает о себе знать. Готовились, занимались дома. Без ракетки, без кортов, но занимались», - рассказал участник Кубка Пензенской области по теннису среди ветеранов Аркадий Гаврилов.

Для некоторых спортсменов эти соревнования стали дебютными. Среди них Артем Булдаков. Теннис появился в его жизни не так давно. В игру с ракеткой он пришел из самбо.

«Надеюсь, я еще не до конца перешел в ветераны. Постараюсь тряхнуть стариной и побороться с опытными соперниками, которые давно играют в теннис. Для меня это новое увлечение, хобби. Более взрослое, более осознанное», - прокомментировал участник Кубка Пензенской области по теннису среди ветеранов Артем Булдаков.

Участниками Кубка Пензенской области среди ветеранов стали 64 человека. Самым молодым - 35 лет. Старшим - уже за 70. Организаторы соблюдают все требования безопасности, например, эти соревнования проходят без церемоний открытия и закрытия.

«Самоизоляция далась тяжело. В связи с закрытием всех спортивных комплексов не тренировались. Сейчас, после перехода на третий этап снятия ограничений, начались тренировки. По сравнению с рождественским турниром тут в два раза больше участников», - отметил главный судья Кубка Пензенской области по теннису среди ветеранов Александр Красовский.

Для спортсменов Кубок Пензенской области стал хорошей разминкой перед межрегиональными соревнованиями. Уже через неделю пензенские ветераны отправятся на традиционный товарищеский матч (0+) с командой Республики Мордовия, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.