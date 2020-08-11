Каждое второе преступление в регионе совершается под воздействием алкоголя

В последнее время в Пензенской области выросло количество преступлений, которые совершаются под воздействием алкоголя. Только с начала 2020 года правоохранительные органы выписали протоколы об административном правонарушении почти 16 тысячам нетрезвых людей. Из незаконного оборота изъято более 4,5 литров алкогольной продукции.

Путь за решетку алкоголь открывает все чаще. В правоохранительных органах бьют тревогу: количество преступлений, совершенных под воздействием горячительных напитков, выросло в 14 районах области. В лидерах - Белинский, Бековский, Спасский и Никольский районы.

«Сотрудниками полиции раскрыто 1728 преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Это цифра довольно-таки большая, но еще больше она удручает тем, что это 40% от общего числа раскрытых преступлений. Таким образом, каждое второе раскрытое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Больше всего среди таких преступлений - краж. Их свыше 25 процентов. На втором месте - умышленное причинение вреда здоровью. Пьяная езда с начала этого года унесла жизни 14 человек, еще 134 получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.