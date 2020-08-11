Каждое второе преступление в регионе совершается под воздействием алкоголя

Array ( [temp] => +9 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
Путь за решетку алкоголь открывает все чаще. В правоохранительных органах бьют тревогу: количество преступлений, совершенных под воздействием горячительных напитков, выросло в 14 районах области. В лидерах - Белинский, Бековский, Спасский и Никольский районы.
«Сотрудниками полиции раскрыто 1728 преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Это цифра довольно-таки большая, но еще больше она удручает тем, что это 40% от общего числа раскрытых преступлений. Таким образом, каждое второе раскрытое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.
Больше всего среди таких преступлений - краж. Их свыше 25 процентов. На втором месте - умышленное причинение вреда здоровью. Пьяная езда с начала этого года унесла жизни 14 человек, еще 134 получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.