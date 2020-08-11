Перспективные тренеры Пензы оценили свои новые квартиры

Перспективным тренерам жизнь теперь не будет портить квартирный вопрос. Он решен с помощью властей. Новоселье отметят десять специалистов.

Вдруг как в сказке, скрипнула дверь, и тренеру по водным видам спорта Сергею Севостьянову стало ясно - немного переделать новую двушку на свой вкус, и можно заселяться. Не успел взять с собой рулетку, а первые гости уже тут как тут. Достаточно ли квадратных метров, устраивает ли инфраструктура микрорайона - тем для обсуждения предостаточно. Но главное, что самому новоселу все нравится.

«ГПЗ-24 - хороший микрорайон, налаженная инфраструктура, ходит транспорт, есть детские сады, школы, пляж и парк», - отметил тренер по водным видам спорта Сергей Севостьянов.

Детский сад и школа, скорее, будут интересны 26-летнему тренеру по фехтованию Андрею Коршунову. Он пока один, но, как говорится, это дело молодое. За семь лет, которые нужно отработать, чтобы служебная квартира стала собственной, вполне можно успеть создать семью. А пока - весь упор на развитие любимого спорта в Пензе.

«Мы никогда не торопимся, я планирую остаться здесь и развивать фехтование, чтобы мы составляли конкуренцию Москве и Сант-Петербургу», - пояснил тренер по фехтованию Андрей Коршунов.

Соперничать будут и представители других видах спорта - всего в Пензе ключи от новых квартир получили десять перспективных тренеров. Эта инициатива губернатора Ивана Белозерцева.

«Часть квартир пойдет в систему образования, культуры и спорта. Чтобы молодые специалисты оставались на пензенской земле, чтобы приезжали из других регионов», - сказал Иван Белозерцев.

Заботятся региональные власти не только о людях: уделяется внимание и спортивным объектам, которых в последнее время у нас построено немало. Эти усилия вкупе позволят не только повысить мастерство пензенских атлетов, но и привлечь в их ряды большее количество юных жителей области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.