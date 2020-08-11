В пензенских лагерях отметили экватор первой смены

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Под заводную музыку с улыбкой на лице школьники увлеченно выходят на веселые старты. Мальчишки и девчонки наперегонки достигают финиша, прыгают и резвятся. Кажется, что они совершенно не устают - энергии для игр у них хватает на целый день.
«Для наших учеников лагеря сейчас очень необычные. Если раньше за столом обедали шесть человек, то сейчас принимают пищу всего два ребенка. В связи с этим у нас несколько потоков питания», - рассказала директор средней школы №65/23 города Пензы Элина Маткова.
После сытного обеда - игры для ума. На полянке за школой проходит урок английского языка. Для того, чтобы порадовать своих воспитанников, учителя готовы к кардинальным преображениям.
Для ребят подготовили насыщенную программу, и к середине смены она стала лишь разнообразнее: квесты, флешмобы, мастер-классы. При этом все должно быть не только интересно, но и безопасно. К чему в пришкольном лагере относятся очень внимательно - ежедневно у детей измеряют температуру. В одну комнату на тихий час собирают не более пяти человек, в прошлом году их было не менее десяти. Стараются следить и за соблюдением социальной дистанции.
Первая смена в пришкольных лагерях Пензы закончится 18 августа. Планируется, что сразу стартует и вторая - заключительная в 2020 году, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.