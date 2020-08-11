В Кузнецке «девятка» насмерть сбила женщину

В городе Кузнецк Пензенской области произошла авария, в которой погиб человек.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, трагедия случилась 10 августа в 12:15 на ул. Кирова. 75-летний водитель «девятки» сбил двух пешеходов. В результате ДТП 70-летняя женщина погибла на месте, 68-летнего мужчину госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге. Пешеходам также следует аккуратно переходить дорогу с втрого отведенных для этого местах.