В Кузнецке «девятка» насмерть сбила женщину

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В городе Кузнецк Пензенской области произошла авария, в которой погиб человек.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, трагедия случилась 10 августа в 12:15 на ул. Кирова. 75-летний водитель «девятки» сбил двух пешеходов. В результате ДТП 70-летняя женщина погибла на месте, 68-летнего мужчину госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге. Пешеходам также следует аккуратно переходить дорогу с втрого отведенных для этого местах.