В Пензе от коронавируса скончалась 67-летняя пациентка

В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Дина Черемушкина вечером 10 августа. По ее словам, с болезнью не справилась 67-летняя женщина. Она страдала множеством хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 13 августа. По-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах маски и перчатки.