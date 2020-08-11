11 августа депутат Госдумы от Пензенской области Сергей Есяков отмечает день рождения. Ему исполняется 57 лет.

Сегодня Сергей Яковлевич принимает поздравления от близких, коллег, общественников, журналистов. Информагентство «Пенза-Пресс» присоединяется к ним и желает крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации намеченных планов.

Сергей Есяков родился в селе Дмитриев Усад Мордовской АССР (ныне – Республики Мордовии). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского (ныне - Санкт-Петербургский государственный экономический университет) и аспирантуру экономического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (Саранск).

Начал трудовую деятельность на Саранском производственном объединении (СПО) «Светотехника», занимал должности заместителя начальника финансового отдела, заместителя директора по экономике. С 1989 по 1992 годы был депутатом Пролетарского районного Совета народных депутатов г. Саранска.

Работал министром экономики республики, занимал руководящие должности в ряде фирм и предприятий в Мордовии.

С 2003 по 2005 годы работал гендиректором ОАО «Пензаэнерго», с 2004 по 2007-й был депутатом ЗакСобрания Пензенской области.

С 2011 по 2016 годы был депутатом Госдумы VI созыва, в 2016-м был избран депутатом VII созыва. Является первым зампредом комитета Госдумы по энергетике.