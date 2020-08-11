Следователи просят пензецев помочь с поисками жителя Мордовии

В Пензенской области разыскивают пропавшего без вести жителя Республики Мордовия Отара Амбаряна.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в период с апреля 2003 по сентябрь 2018 года 64-летний мужчина

ушел из дома в селе Рождествено Ичалковского района и пропал.

Приметы: рост - около 180 см, среднего телосложения, на бедре имеется послеоперационный шрам длиной 6 см.

Жителей, у которых есть информация по поводу местонахождения сельчанина, просят обращаться в Ичалковский межрайонный следственный отдел по адресу: Республика Мордовия, п. Ромоданово, ул. Ленина, 138б, и по телефонам: 8(83438) 2-90-64 и 02.