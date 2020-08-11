print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +23
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+23 оС

$ 73 р

€ 85 р

13:23
11.08.2020г.
Почему полезно есть рыбу. Мнение пензенского врача

Почему полезно есть рыбу. Мнение пензенского врача

Вт, 11.08.20 10:07
Просмотров: 366
Заведующий отделом мониторинга здоровья – врач по медицинской профилактике областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала пензенцам о том, почему полезно есть рыбу.

Если вы задумались о здоровом образе жизни и изучили литературу, то наверняка видели, что одним из пунктов улучшения качества жизни является сбалансированное питание.

Это питание, при котором идет укрепление здоровья, физических и духовных сил человека, замедление процессов старения и другое. А раздел потребления продуктов, богатых белком, пестрит информацией об ограничении потребления красного мяса, особенно его жирных сортов.

Одним из способов ограничить употребление жирного мяса является его замена рыбой - источника жирных кислот омега-3, которые помогают снизить уровень воспаления и защитить сердце от различных хронических заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Диетологи утверждают, что жирные кислоты омега-3 обеспечивают снижение уровня липопротеидов низкой плотности, которые активно участвуют в процессе развития атеросклероза.

Что касается жира, о котором все предупреждают, то рыба с белым мясом менее насыщена жиром, чем другие источники животного белка. Содержание жира в рыбе может быть от 2% до 20% и выше. При этом меняется ее калорийность, хотя и морская, и пресноводная рыба считается диетическим продуктом. Калорийность зависит от способа кулинарной обработки, значительно увеличиваясь при жарке рыбы. Поэтому, если вы находитесь на какой-либо диете (например, для снижения веса), то при приготовлении лучше использовать отваривание без добавления дополнительных жиров в виде растительных масел. А еще она хорошо переваривается из-за отсутствия плотных оболочек в ее мышечных волокнах, что лишний раз подтверждает важность ее использования в диетологии.

Морские сорта рыб улучшают работу щитовидной железы из-за высокой концентрации йода, важного для выработки гормонов щитовидной железы. Считается, что в этом наилучшим образом поможет горбуша, минтай, камбала, тунец и другие. Отдельного внимания заслуживает витаминный состав рыбы, и в морских видах этот показатель значительно выше.

Витамин А поможет укрепить зрение, улучшит цвет лица и структуру волос. Витамин Е защищает нас от преждевременной старости, предупреждает развитие катаракты, способствует стабилизации артериального давления и помогает поддерживать вес.

Витамин С замечательный антиоксидант. Он обеспечивает нас хорошим настроением, помогает в выведении холестерина.

Витамин D важен для усвоения кальция и сохранения здоровья костей, он положительно влияет на иммунитет и углеводный обмен, помогает избавиться от депрессии.

Витамин F должен поступать с пищей, так как не вырабатывается организмом человека - это незаменимые жирные кислоты (арахидоновая, линолевая, линоленовая). Благодаря ему идет защита клеток от перерождения в злокачественные структуры, а при взаимодействии с витамином D способствует укреплению опорно-двигательного аппарата.

Витамины группы В обеспечивают жизнедеятельность кровяных клеток. Не стоит забывать и о минералах (фтор, селен, железо, магний, цинк, фосфор), столь важных для полноценного функционирования человеческого организма, особенно в детском возрасте. Метионин, триптофан и таурин играют важную роль в функционировании глаз, мозга и полноценной работы нервной системы. Если подростки начинают употреблять больше рыбы, чем мяса, то заметно улучшается их концентрация внимания и память, качество сна и общее самочувствие.

Для пожилых есть тоже очень позитивная информация. Активное потребление рыбы снижает вероятность риска развития болезни Альцгеймера и возрастную скорость снижения когнитивных функций.

Говоря о том, как много стоит есть рыбы, считается достаточным две порции рыбы в неделю по 100 граммов. Если вы абсолютно здоровы, то один раз можно использовать рыбу жирных сортов, а второй - нежирных.

Какую рыбу следует есть, при составлении своего рациона питания, решать вам самим. Ведь, выбирая рыбу, стоит учитывать многие ее как полезные, так и не очень свойства, а также уровень вашего здоровья.

Источник фотографии: Фото врача предоставлено медучреждением
Читайте также:
В Пензе и Заречном выявили по 20 новых случаев Covid-19
12:52
В Пензенской области 15 августа стартует период предвыборной агитации
12:37
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс