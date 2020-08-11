Почему полезно есть рыбу. Мнение пензенского врача

Заведующий отделом мониторинга здоровья – врач по медицинской профилактике областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала пензенцам о том, почему полезно есть рыбу.

Если вы задумались о здоровом образе жизни и изучили литературу, то наверняка видели, что одним из пунктов улучшения качества жизни является сбалансированное питание.

Это питание, при котором идет укрепление здоровья, физических и духовных сил человека, замедление процессов старения и другое. А раздел потребления продуктов, богатых белком, пестрит информацией об ограничении потребления красного мяса, особенно его жирных сортов.

Одним из способов ограничить употребление жирного мяса является его замена рыбой - источника жирных кислот омега-3, которые помогают снизить уровень воспаления и защитить сердце от различных хронических заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Диетологи утверждают, что жирные кислоты омега-3 обеспечивают снижение уровня липопротеидов низкой плотности, которые активно участвуют в процессе развития атеросклероза.

Что касается жира, о котором все предупреждают, то рыба с белым мясом менее насыщена жиром, чем другие источники животного белка. Содержание жира в рыбе может быть от 2% до 20% и выше. При этом меняется ее калорийность, хотя и морская, и пресноводная рыба считается диетическим продуктом. Калорийность зависит от способа кулинарной обработки, значительно увеличиваясь при жарке рыбы. Поэтому, если вы находитесь на какой-либо диете (например, для снижения веса), то при приготовлении лучше использовать отваривание без добавления дополнительных жиров в виде растительных масел. А еще она хорошо переваривается из-за отсутствия плотных оболочек в ее мышечных волокнах, что лишний раз подтверждает важность ее использования в диетологии.

Морские сорта рыб улучшают работу щитовидной железы из-за высокой концентрации йода, важного для выработки гормонов щитовидной железы. Считается, что в этом наилучшим образом поможет горбуша, минтай, камбала, тунец и другие. Отдельного внимания заслуживает витаминный состав рыбы, и в морских видах этот показатель значительно выше.

Витамин А поможет укрепить зрение, улучшит цвет лица и структуру волос. Витамин Е защищает нас от преждевременной старости, предупреждает развитие катаракты, способствует стабилизации артериального давления и помогает поддерживать вес.

Витамин С замечательный антиоксидант. Он обеспечивает нас хорошим настроением, помогает в выведении холестерина.

Витамин D важен для усвоения кальция и сохранения здоровья костей, он положительно влияет на иммунитет и углеводный обмен, помогает избавиться от депрессии.

Витамин F должен поступать с пищей, так как не вырабатывается организмом человека - это незаменимые жирные кислоты (арахидоновая, линолевая, линоленовая). Благодаря ему идет защита клеток от перерождения в злокачественные структуры, а при взаимодействии с витамином D способствует укреплению опорно-двигательного аппарата.

Витамины группы В обеспечивают жизнедеятельность кровяных клеток. Не стоит забывать и о минералах (фтор, селен, железо, магний, цинк, фосфор), столь важных для полноценного функционирования человеческого организма, особенно в детском возрасте. Метионин, триптофан и таурин играют важную роль в функционировании глаз, мозга и полноценной работы нервной системы. Если подростки начинают употреблять больше рыбы, чем мяса, то заметно улучшается их концентрация внимания и память, качество сна и общее самочувствие.

Для пожилых есть тоже очень позитивная информация. Активное потребление рыбы снижает вероятность риска развития болезни Альцгеймера и возрастную скорость снижения когнитивных функций.

Говоря о том, как много стоит есть рыбы, считается достаточным две порции рыбы в неделю по 100 граммов. Если вы абсолютно здоровы, то один раз можно использовать рыбу жирных сортов, а второй - нежирных.

Какую рыбу следует есть, при составлении своего рациона питания, решать вам самим. Ведь, выбирая рыбу, стоит учитывать многие ее как полезные, так и не очень свойства, а также уровень вашего здоровья.