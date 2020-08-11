Пособие на детей от 3 до 7 лет могут увеличить

Размер выплат на детей от трех до семи лет для малоимущих семей может быть увеличен в 2021 году, сообщили «Известия».

На сегодняшний день пособие составляет половину прожиточного минимума в регионе, в среднем по стране – 5,5 тыс. рублей.

В минутруде считают, что это слишком маленькая сумма для того, чтобы вывеси семью из-за черты бедности. Поэтому в ведомстве рассматривают возможность для «целесообразной дифференциации размеров пособия в 2021 году».

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня — в том числе за пропущенные месяцы.