В августе пройдет фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

21 августа в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова пройдет пятый фестиваль СМИ «А мы из Пензы» (0+).

Как сообщили в региональном ДепСМИ, в мероприятии примут участие представители областных и районных средств массовой информации, а также пресс-секретари и работники медиасферы.

Фестиваль начнется онлайн-семинаром медиаэксперта Всеволода Пули «Онлайн-текст: как писать для аудитории, которая все время отвлекается». Он будет доступен по ссылке, а также будет транслироваться в одном из залов библиотеки с 9:30 до 11:30.

В 12:00 в конференц-зале состоится торжественное открытие фестиваля с участием губернатора Ивана Белозерцева. На нем подведут итоги конкурса журналистских работ «А мы из Пензы». В пресс-службе напомнили, что в этом году подали 404 заявки, что является рекордом за все время проведения конкурса.

В 14:00 состоится семинар секретаря Союза журналистов России, главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок» Владимира Касютина «Опыт прессы России в условиях пандемии», а также обзор работ конкурса «А мы из Пензы». Также для пресс-секретарей исполнительный органов государственной власти состоится мастер-класс «Опыт взаимодействия жителей региона и госслужащих в рамках построения систем обратной связи».

Напомним, фестиваль «А мы из Пензы» проводится ежегодно для повышения эффективности и квалификации работников СМИ совместно Департаментом информационной политики и средств массовой информации Пензенской области и Пензенской областной организацией «Союза журналистов России».

Заявку на регистрацию для участия можно подать до 18 часов 13 августа, указав в ней свое Ф.И.О и место работы.