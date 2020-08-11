Covid-19. Количество зараженных пензенцев перевалило за 7000

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Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 7 048 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 49. При этом уже 6 306 пациентов вылечилось, 91 скончался.
Всего по России выявлено 897 599 случаев заражения, прирост за сутки составил 4 945 заболевших. 703 175 человек выздоровело, 15 131 пациент скончался.
Пензенцев по-прежнему призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.