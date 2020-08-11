В Пензе за месяц выросли цены на ряд препаратов. Мониторинг

Цены анализировались исходя из списка, составленного редакцией, в него вошли препараты и изделия, котоыре есть в аптечке практически каждого жителя региона, а также лекарства, которые часто назначаются для лечения простуды и коронавируса. Так, значительнее всего выросли цены на «Омега-3» и электронные градусники. На другие виды товаров цены снизились, в их числе - ртутный градусник, «Хлоргексидин», «Ибупрофен» и другие.

Стоимость средней аптечки для жителя региона повысилась на 25,71 руб. и составила 3 562,59 руб.

Напомним, цены были взяты с самых распространенных сервисов по заказу лекарств в аптеки города: «Здравсити», «Вита», «Аптека58плюс», «Апрель» и «Фармация». Из ассортимента товаров выбраны наименьшие цены на препараты либо стоимость товаров от самого распространенного производителя.

Информагентство обращает внимание на то, что материал не претендует на экспертную точность, а представляет собой народный мониторинг цен, созданный для отслеживания возможных изменений.

*цены актуальные на 10 августа