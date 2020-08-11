В Пензе новую дрогу на улице Зеленодольской откроют раньше срока

По его словам, жителей города обрадует дополнительный выход на федеральную трассу, так как он поможет снизить риски возникновения пробок. Проект рассчитывали завершить в октябре 2022 года, но благодаря грамотно выстроенной работе объект будет сдан уже августе.

По словам Александра Гришаева, на столь капиталоемкий объект не хватало региональных средств, поэтому дорога возводилась с рассрочкой на три года.

«Естественно, на такие капиталоемкие объекты своих средств не хватает – Зеленодольская стоит 165 млн рублей, деньги солидные. Поэтому мы торговали с рассрочкой на три года. Но нам удалось добиться помощи правительства страны, и, по сути, вся она сделана за счет федеральных средств», - пояснил министр.

Построенная с нуля дорога занимает больше 3,5 километров. Александр Гришаев отметил, что этот объект открывает для Пензы новые перспективы строительства.

«Здесь будет прекрасный микрорайон под индивидуальное жилищное строительство - это еще один путь развития для этого места», - заключил он.