В Пензе новую дрогу на улице Зеленодольской откроют раньше срока

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По его словам, жителей города обрадует дополнительный выход на федеральную трассу, так как он поможет снизить риски возникновения пробок. Проект рассчитывали завершить в октябре 2022 года, но благодаря грамотно выстроенной работе объект будет сдан уже августе.
По словам Александра Гришаева, на столь капиталоемкий объект не хватало региональных средств, поэтому дорога возводилась с рассрочкой на три года.
«Естественно, на такие капиталоемкие объекты своих средств не хватает – Зеленодольская стоит 165 млн рублей, деньги солидные. Поэтому мы торговали с рассрочкой на три года. Но нам удалось добиться помощи правительства страны, и, по сути, вся она сделана за счет федеральных средств», - пояснил министр.
Построенная с нуля дорога занимает больше 3,5 километров. Александр Гришаев отметил, что этот объект открывает для Пензы новые перспективы строительства.
«Здесь будет прекрасный микрорайон под индивидуальное жилищное строительство - это еще один путь развития для этого места», - заключил он.