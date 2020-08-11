В МЧС предупредили пензенцев о грозе

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11 августа в Пензенской области ожидаются грозы.
Региональное управление МЧС предупредило жителей региона о неблагоприятном погодном явлении через SMS-рассылку.
Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.