В МЧС предупредили пензенцев о грозе

Региональное управление МЧС предупредило жителей региона о неблагоприятном погодном явлении через SMS-рассылку.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.