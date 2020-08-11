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11.08.2020г.
Участники хакатона разработают новую версию «Маркета Tele2»

Участники хакатона разработают новую версию «Маркета Tele2»

Вт, 11.08.20 12:15
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Москва – Tele2 проведет хакатон для разработчиков, UI/UX-дизайнеров и продуктологов – Tele2 Solution Days (18+).

Участникам предложат взглянуть на продукты и сервисы компании под другим углом: сделать новую версию «Маркета Tele2», подготовить редизайн тарифа-конструктора или придумать программу лояльности на базе технологий дополненной реальности. Призовой фонд хакатона составит 500 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать до 19 августа на сайте мероприятия.

Хакатон Tele2 Solution Days пройдет в онлайн-формате с 21 по 23 августа. В хакатоне примут участие 200 команд, каждая из которых будет состоять из продуктолога, дизайнера и двух разработчиков. Участники могут регистрироваться целыми командами или подавать индивидуальные заявки – тогда организаторы распределят участников по группам. Каждую команду будет консультировать эксперт из digital-дирекции Tele2.

Чтобы попасть на соревнование, участникам предстоит пройти отбор: разработчикам и продуктологам предложат решить кейс, а дизайнерам – прислать портфолио уже реализованных проектов. Организаторы пригласят для участия в хакатоне специалистов с опытом, ведь им предстоит рассматривать реальные бизнес-задачи и разрабатывать идеи, которые изменят телеком-рынок.

Участники смогут присоединиться к одному из пяти треков хакатона. Например, придумать программу лояльности с использованием дополненной реальности, чтобы вовлечь клиентов оператора в активное взаимодействие с брендом. Среди направлений – задача найти идеи, связанные с шерингом и совместным использованием вещей, гигабайтов, минут разговора, и разработать новую версию «Маркета Tele2» – уникального продукта, взорвавшего телеком-рынок в конце 2019 года. Также участники смогут проработать новую версию тарифа-конструктора, сделать прототип многопользовательской игры, создать виджет для iOS 14 или приложение для умных часов.

Оценивать проекты участников будут топ-менеджеры Tele2 и партнеров мероприятия – группы компаний «Лига цифровой экономики» и компании e-Legion, которая специализируется на разработке мобильных приложений. В каждом треке члены жюри выберут одну команду-победителя, которая получит приз в размере 100 тысяч рублей.

Tele2 уже проводила офлайн-хакатоны по анализу больших данных и клиентскому опыту. Этот инструмент показал свою эффективность: участники соревнований из нетелеком-сферы иначе смотрят на решение поставленных задач и генерируют свежие идеи. Это позволяет улучшить продукты и сервисы компании, а в конечном итоге – пользовательский опыт клиентов оператора.

На протяжении хакатона за участниками будут наблюдать и HR-менеджеры Tele2. Поэтому лучших специалистов ждет не только денежный приз, но и приглашение присоединиться к команде digital-дирекции оператора по другим правилам.

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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
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