Недалеко от «Петушка» в Пензе произошло серьезное ДТП

На выезде из Пензы произошла серьезная авария. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

«ДТП недалеко от «Петушка» в сторону АРБ. Время - 12:05», - отметил подписчик и прикрепил фото.

Судя по кадрам, в аварии пострадала машина марки «Газель», занимающаяся грузоперевозками. Автомобиль врезался в фонарный столб, у нее сильно пострадали кузов и правая передняя часть. По дороге разлетелся перевозимый груз. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.