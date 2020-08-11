Недалеко от «Петушка» в Пензе произошло серьезное ДТП

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На выезде из Пензы произошла серьезная авария. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».
«ДТП недалеко от «Петушка» в сторону АРБ. Время - 12:05», - отметил подписчик и прикрепил фото.
Судя по кадрам, в аварии пострадала машина марки «Газель», занимающаяся грузоперевозками. Автомобиль врезался в фонарный столб, у нее сильно пострадали кузов и правая передняя часть. По дороге разлетелся перевозимый груз. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.