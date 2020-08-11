В Пензенской области 15 августа стартует период предвыборной агитации

Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков сообщил ИА «Пенза-Пресс» о том, что в регионе с 15 августа стартует период агитации перед выборами, которые назначены на 13 сентября.

По словам Александра Синюкова, в середине августа в электронных и печатных СМИ начнут появляться агитационные материалы. Он напомнил о том, что на пост депутата Гордумы по 147-му Лермонтовскому округу претендуют шесть кандидатов, на должность губернатора – пять. Все уже получили соответствующие удостоверения.

«У жителей Пензенской области будет возможность проголосовать досрочно – 11 и 12 сентября, а также в основной день – 13 числа. На муниципальных выборах можно будет отдать свой голос и до этого периода, а на губернаторских и в Госдуму – нет.

Кроме того, у людей есть возможность уже сейчас открепиться от одного избирательного участка и прикрепиться к другому, последний день, когда это можно будет сделать, – 8 сентября. Формы – прежние: либо самостоятельно через портал Госуслуг можно выбрать участок, на котором человек будет находиться в эти дни, либо при помощи специалистов МФЦ, либо обратиться в любую территориальную избирательную комиссию. И дополнительно в эту работу включаются со 2 по 8 сентября все участковые избиркомы», - пояснил Александр Синюков.