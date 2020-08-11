В Пензе и Заречном выявили по 20 новых случаев Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила новые данные о распространении коронавируса на территории региона.
По ее словам, за прошедшие сутки в области зарегистрировали 49 новых заболевших, среди которых трое детей. Таким образом, за все время пандемии Covid-19 заразились 7048 человек.
В Пензе и Заречном выявили по 20 случаев, в Шемышейском – 5, в Пензенском – 3, а в Бессоновском – 1.
Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.