В Пензе и Заречном выявили по 20 новых случаев Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила новые данные о распространении коронавируса на территории региона.

По ее словам, за прошедшие сутки в области зарегистрировали 49 новых заболевших, среди которых трое детей. Таким образом, за все время пандемии Covid-19 заразились 7048 человек.

В Пензе и Заречном выявили по 20 случаев, в Шемышейском – 5, в Пензенском – 3, а в Бессоновском – 1.

Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.