В Сердобске после капремонта открылась детская поликлиника

Учреждение распахнуло свои двери для посетителей после капитального ремонта. Его реконструкция проводилась за счет областного бюджета. Поликлиника будет принимать детей из Сердобского, Бековского, Колышлейского, Малосердобинского районов. Всего здесь прикреплено более 15 тысяч человек.

На церемонии открытия глава региона напомнил, что до реконструкции здание не ремонтировалось с 1976 года.

«Сегодня поликлиника имеет статус бережливой, это сделано, чтобы дети расли здоровыми», - отметил Иван Белозерцев.

После официальной части мероприятия его участники ознакомились с работой учреждения здравоохранения, которое оснащено современным оборудованием. Глава региона поднял вопрос подготовки кадров. В этом году сердобская больница примет на работу 10 молодых специалистов-медиков.