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11.08.2020г.
ЖК «Тернопольский», «Лукоморье» и «Райки». Как решается вопрос с домами дольщиков

ЖК «Тернопольский», «Лукоморье» и «Райки». Как решается вопрос с домами дольщиков

Вт, 11.08.20 14:19
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Директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина рассказала журналистам ИА «Пенза-Пресс», как обстоит дело с проблемными объектами региона, которые планируется достроить за счет федерального софинансирования. Напомним, речь – о вторых очередях ЖК «Райки» и ЖК «Лукоморье», а также о ЖК «Тернопольский».

По словам Ирины Шульгиной, по итогам конкурса 11 августа фонд заключил договор с ООО «Пенза-Стройком» о достройке дома на ул. Пушкина.

«С сегодняшнего дня генподрядчик приступает к работе на площадке. Стоимость контракта – 316 млн 888 тыс. 679,52 рублей с учетом НДС. Срок завершения работ – 31 мая 2021 года», - сообщила глава регионального фонда защиты прав дольщиков.

3 августа также определились победители конкурса по двум объектам – второй очереди «Лукоморья» и ЖК «Тернопольский».

«По второй очереди «Лукоморья» у нас была только одна заявка на конкурс. Стоимость контракта – 74 млн 862 тыс. 471,6 рубль. Срок исполнения – середина декабря 2020 года. Победитель - ООО «НовоСтрой», - рассказала Ирина Шульгина.

Наиболее неоднозначно обстоит дело с достройкой ЖК «Тернопольский»: несмотря на то, что конкурсные процедуры завершены и победитель определен, еще нет понимания того, когда компания сможет выйти на стройплощадку и приступить к работам.

«По ЖК «Тернопольский» на конкурс было подано две заявки, одна, от ООО «РисанСтрой», отклонена из-за того, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Победителем признана организация ООО «Новое решение». Цена контракта – 273 млн 790 тыс. 430 рублей. До вскрытия конвертов, 31 июля, компания «РисанСтрой» подала жалобу в региональное управление ФАС на конкурсную документацию, что какие-то отдельные положения они считают нарушающими требования закона. Первое рассмотрение было в УФАС 7 августа, всех заслушали и отложили на 12 августа. Думаю, завтра на заседании окончательное решение будет принято. А 3 августа, когда у нас состоялось подведение итогов, они подали еще одну жалобу – уже на сами итоги. Рассмотрение будет также 12 августа, будет ли принято решение, прогнозировать сложно», - пояснила директор фонда.

На вопрос журналистов информагентства о том, может ли сложившаяся ситуация повлиять на сроки сдачи объекта (в контракте обозначена дата – 31 марта 2021 года), Ирина Шульгина отметила, что не исключает такой возможности.

«До тех пор, пока все жалобы не будут рассмотрены, заключение контракта не представляется возможным. Технически, если бы не было жалоб, возможность заключить контракт появилась бы 14 августа, в этот день подрядчик мог бы выйти на стройплощадку. Но в связи со сложившейся ситуацией эти сроки сместятся, а значит, возможно и смещение срока сдачи объекта», - сообщила она.

Напомним, ИА «Пенза-Пресс» готовило большое интервью с главой Госжилстройтехинспекции Инной Левченко и директором фонда защиты прав дольщиков Ириной Шульгиной о проблемных объектах города. Почитать его можно, перейдя по ссылке.

О том, как в регионе решается вопрос с обманутыми дольщиками, можно также узнать в спецразделе на сайте информагентства.

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05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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