В Земетчино запустят в небо «пионы» и «хризантемы»

Администрация поселка Земетчино Пензенской области подыскивает подрядчика, который устроит для жителей праздничный фейерверк. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

В документации отмечается, что на запуск выделяется 69 650 рублей. Фейерверк должен представлять собой не только обычные залпы, но и композиции: «пион», «волны», «трещащие разноцветные хризантемы с мерцающим центром». Всего – не менее 410 залпов.

При этом исполнитель должен обеспечить соблюдение безопасности: установить ограждение, подготовить площадку и убрать после завершения фейерверка не сработавшие снаряды и мусор.

О дате проведения праздника заказчик должен сообщить исполнителю не менее чем за пять дней.