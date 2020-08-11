В Сердобском районе восстанавливают усадьбу князя Куракина

Во времена Российской империи усадьба Надеждино была одним из известнейших дворцово-парковых комплексов и принадлежала князю Александру Куракину. На сегодняшний день остатки имения принадлежат частной компании, которая приобрела объект через аукцион с условием доступности для посещения и реставрации. Сейчас здесь ведутся противоаварийные работы для предотвращения полного разрушения сохранившихся построек и воссоздания главного здания исторической усадьбы.

Куратор проекта Татьяна Белобородова рассказала, что на базе бывшей столовой после реконструкции была открыта гостиница на пять номеров. Также новые собственники очистили территорию, которую намерены благоустраивать.

Губернатор поручил ответственным лица разработать проектно-сметную документацию на дорогу к памятнику культуры.