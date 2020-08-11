Критика российской вакцины от Covid-19 может быть связана с конкуренцией - Глаголев

Российскую вакцину могут критиковать из-за конкуренции, так как зарубежные фармкомпании тоже разрабатывают свои препараты, считает заместитель председателя Комитета сторон Конвенции «Медикрим», эксперт Сергей Глаголев. Он расксазал об этом телеканалу «360» .

Ранее сообщалось, что Ассоциация организаций по клиническим исследованиям просила Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Представители фармкомпаний назвали гонку за препаратом «пережитком героической парадигмы».

«Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно, зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса. Я не могу с абсолютной достоверностью определить и идентифицировать интересы. Любое заявление любой организации должно трактоваться, в том числе через ее учредителей. Но на другую сторону весов нужно положить приоритет в обеспечении безопасности и защиты от коронавируса в России», - считает Сергей Глаголев.

Он также подчеркнул, что даже после регистрации вакцину продолжат проверять на нескольких тысячах добровольцев.