В Пензенской области обнаружили поддельные доллары

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Пресс-служба пензенского отделения Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ рассказала об итогах выявления поддельных денег за второй квартал 2020 года.
Так, с 1 апреля по 30 июня в банках региона обнаружили 39 поддельных купюр. 32 из них – банкноты номиналом 5000 рублей, а также 6 тысячных и одну двухтысячную купюры.
Кроме российских денег, на территории области нашли четыре американские 100-доллоровые банкноты с признаками подделки.
Гражданам напоминают, что при обнаружении денег, в подлинности которых есть сомнения, можно сделать экспертизу в любом банке. При выявлении признаков подделк нужно обратиться в полицию.