Плющенко поделился фрагментом новой произвольной программы Трусовой

Главный тренер бронзового призера чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 Александры Трусовой поделился в «Инстаграм» фрагментом новой произвольной программы.

На видео спортсменка исполняет комбинацию из четверного лутца и тройного тулупа. Фанаты восхитились увиденным в комментариях: «Такое сильное и мощное катание, скольжение выглядит улучшенным», «Мишинская техника заработала», «Вау! Умничка, с нетерпением ждем эту программу на соревнованиях».

Также, Евгений, судя по всему, разместил имена исполнителей трех музыкальных частей программы.

«Первая часть «Kissing you» - Крэйг Армстронг, вторая «Gentle night» - Абель Коженевский, третья «Montagues and Capulets» - Ричард Клайдерман», - написал он в описании к посту.

Напомним, весной 2020 года 15-летняя спортсменка ушла от своего бывшего тренера Этери Тутберидзе под крыло Евгения Плющенко.