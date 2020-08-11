Плющенко поделился фрагментом новой произвольной программы Трусовой

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Главный тренер бронзового призера чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 Александры Трусовой поделился в «Инстаграм» фрагментом новой произвольной программы.
На видео спортсменка исполняет комбинацию из четверного лутца и тройного тулупа. Фанаты восхитились увиденным в комментариях: «Такое сильное и мощное катание, скольжение выглядит улучшенным», «Мишинская техника заработала», «Вау! Умничка, с нетерпением ждем эту программу на соревнованиях».
Также, Евгений, судя по всему, разместил имена исполнителей трех музыкальных частей программы.
«Первая часть «Kissing you» - Крэйг Армстронг, вторая «Gentle night» - Абель Коженевский, третья «Montagues and Capulets» - Ричард Клайдерман», - написал он в описании к посту.
Напомним, весной 2020 года 15-летняя спортсменка ушла от своего бывшего тренера Этери Тутберидзе под крыло Евгения Плющенко.