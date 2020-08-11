В Пензе приступили к выпуску социальных карт «Забота»

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11 августа на еженедельной планерке в мэрии Пензы обсудили запуск в производство социальных карт «Забота»..
Директор рекламной службы города Вадим Муравлев уточнил, что на сегодняшний день определяются точки их выдачи, к которой планируют приступить до конца августа. По данной карте социально незащищенным слоям населения будет предоставляться скидка на некоторые товары и услуги.
Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк рассказала, что на сегодняшний день к проекту планируют присоединиться 14 партнеров – торговые сети, магазины, медицинские центры.
«Подготовьте подробную презентацию для горожан с информацией о том, где и когда можно будет получить карту, какие преимущества она дает», - поручил мэр города Андрей Лузгин.
Ранее возможность создания такой карты обсуждалась на встрече главы администрации Пензы с губернатором Иваном Белозерцевым.