16 августа жителей региона ждут на Пензенский Спас

В областном центре 16 августа состоится праздник православной культуры «Пензенский Спас» (0+). Гостей будут ждать в 10:00 в сквере им. М.Ю. Лермонтова.

Это мероприятие проводится ежегодно. Оно организуется в честь сбора урожая и знаменует собой три главных православных праздника, три Спаса, - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на празднике запланирована выставка изделий народных промыслов, продажа меда, яблок. Будут презентовать блюда национальных кухонь, планируется фотографирование в специальных зонах.

«Изюминкой праздника станет огромный 14-метровый спасский пирог», - отмечают в администарции.

Также в течение дня будет проводиться экскурсия «Тайны Соборной площади» (0+) с посещением Спасского кафедрального собора. На центральной площадке выступят коллективы районов Пензенской области. Специальным гостем станет поп-фолк группа «Земляки» из Саранска.