Пензенец пожаловался на состояние дороги к детсаду по улице Совхоз-техникум

Он попросил обратить внимание на дорогу, которая ведет к детскому саду по улице Совхоз-техникум.

«Асфальтовое покрытие разрушается, вокруг мусор. В зимнее время дорога просто опасна, а ведь там ездят родители с детьми. Также рядом с детским садом отсутствует какая-либо парковка. Машину приходится либо бросать на пригорке и ждать, пока в тебя зимой кто-то въедет, либо спускаться к озеру и гадать, сможешь ли выбраться», - рассказал мужчина.

«Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в администрацию города Пензы, чтобы разобраться в ситуации.

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