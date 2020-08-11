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11.08.2020г.
Пензячка перевела гадалке 1,7 млн рублей под страхом проклятья

Пензячка перевела гадалке 1,7 млн рублей под страхом проклятья

Вт, 11.08.20 15:47
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Пензячка лишилась 1,7 млн, поверив ясновидящей, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Женщина перевела злоумышленнице крупную сумму в течение недели. По ее словам, гадалка сама позвонила потерпевшей по телефону и предложила свои услуги. Ясновидящая якобы совершала различные обряды, за которые требовала деньги.

«Вначале гадалка попросила за свои услуги 37 тысяч рублей, затем суммы возросли. Злоумышленница просила уже по 200 тысяч рублей за свои действия», - уточнили в пресс-службе.

Когда женщина отказалась переводить ей такую большую сумму, целительница пригрозила смертельным проклятьем.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя жительница города Ростова-на-Дону. В ходе допроса она пояснила, что на преступление ее толкнула нужда – она в одиночку воспитывает шестерых детей.

В настоящее время подозреваемая полностью возместила материальный ущерб потерпевшей. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Женщине намерены предъявить обвинение в мошенничестве.

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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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