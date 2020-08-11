Пензячка перевела гадалке 1,7 млн рублей под страхом проклятья

Женщина перевела злоумышленнице крупную сумму в течение недели. По ее словам, гадалка сама позвонила потерпевшей по телефону и предложила свои услуги. Ясновидящая якобы совершала различные обряды, за которые требовала деньги.

«Вначале гадалка попросила за свои услуги 37 тысяч рублей, затем суммы возросли. Злоумышленница просила уже по 200 тысяч рублей за свои действия», - уточнили в пресс-службе.

Когда женщина отказалась переводить ей такую большую сумму, целительница пригрозила смертельным проклятьем.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 42-летняя жительница города Ростова-на-Дону. В ходе допроса она пояснила, что на преступление ее толкнула нужда – она в одиночку воспитывает шестерых детей.

В настоящее время подозреваемая полностью возместила материальный ущерб потерпевшей. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Женщине намерены предъявить обвинение в мошенничестве.