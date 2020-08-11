Пензенцам напомнили меры поддержки жителей и бизнеса во время пандемии

11 августа в центре «Мой бизнес» министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан и министр экономики региона Сергей Капралов провели брифинг, на котором рассказали о мерах господдержки жителей и предпринимателей во время непростой эпидобстановки.

Алексей Качан напомнил о том, что семьям, в которых воспитываются дети до трех лет, полагается по 5000 рублей. В регионе произвели 35 976 таких выплат на сумму 505,56 млн рублей. Также за два летних месяца по 10 000 рублей получили семьи с детьми от 3 до 16 лет - 177 721 выплата на сумму 1,78 млрд рублей.

Кроме того, 8 июня президент РФ поручил повысить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком с 3375 до 6752 руб. Так, в регионе все неработающие женщины (2160), которые ухаживают за ребенком, не достигшим полутора лет, с 1 июня получают пособие в органах соцзащиты. Те, кто работает – по месту трудоустройства.

На реализацию данных мероприятий из федерального бюджета было выделено 58,7 млн рублей.

Также, в июне пензенские семьи начали получать пособие на детей от 3 до 7 лет в размере 4 908,50 руб. По состоянию на 7 августа, для получения выплат поступило 44 123 заявления, на 20 227 детей она уже назначена. Всего израсходовано 786,6 млн рублей.

Министр отметил, что во время режима повышенной готовности приоритетным способом подачи заявления для пензенцев является портал Госуслуг. По его словам, помощь была оказана и тем, кто в период пандемии остался без работы. Выплаты по безработице получили 35 490 человек в размере 638,8 млн рублей.

О том, как в регионе поддерживают предпринимателей, сообщил глава минэка Сергей Капралов. По его словам, общая сумма поддержки бизнеса в Пензенской области составила 6,9 млрд рублей. Министр обратил внимание на то, что одной из главных мер является снижение налогов. Так, снижение налоговой ставки по упрощенной системе для работающих в пострадавших сферах организаций и ИП - до 1% по системе «доходы» и до 5% - по системе «доходы минус расходы». Кроме того, до 1,6% понизилась ставка по налогу организаций на имущество компаний, налог на который исчисляется из кадастровой стоимости.

Также бизнесмены региона из пострадавших отраслей могут претендовать на отсрочку платежей по аренде недвижимости и земельных участков в регионе. В настоящее время в области ведется работа по докапитализации фонда «Поручитель», которым с апреля по май был выдан 81 антикризисный займ под 2% и предоставлена отсрочка по действующим займам.

«В нашем регионе 14,1 тыс. предприятий из перечня пострадавших отраслей претендовали на безвозмездную поддержку в размере 12 130 рублей [субсидия на выплату зарплаты]. На данный момент субъектам малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета выплачено 826,2 млн рублей», - сообщил Сергей Капралов.

Он уточнил, что за такой поддержкой обратились более 14 тыс. компаний.

Также до декабря бизнесмены могут подать заявку на участие в программе по кредитам на возобновление деятельности по льготной ставке 2%. Кроме того, если сохранить 90% персонала, деньги возвращать не надо. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредитов и процентов по нему. При этом на кредиты могут претендовать не только компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности.

Отмечается, что по кредитам на возобновление деятельности по льготной ставке в регионе одобрили 2404 заявки на сумму более 4,6 млрд рублей.