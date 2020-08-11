Губернатору показали инкубаторий «Дамате» после реконструкции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки в Колышлейский район посетил инкубаторий «Дамате», мощность которого увеличилась в 3,8 раза.

Глава региона вместе с генеральным директором «Дамате» Рашидом Хайровым, а также партнерами компании (поставщиками оборудования, представителями банковской и строительной отраслей) осмотрели обновленный инкубаторий, где суммарные мощности выросли до 24,2 млн яиц в год. Это полностью покрывает потребности «Дамате» в суточном молодняке.

Специалисты рассказали об основных принципах работы инкубатория, а также о внедренных современных технологических решениях. Гостям показали высокотехнологичное оборудование и весь процесс от поступления яйца в инкубаторий до отправки суточных индюшат в птичники.

Производственную мощность увеличили с 1,8 до 7 млн яиц в год, есть возможность дальнейшего расширения до 14 млн. Таким образом, общая суммарная мощность инкубации «Дамате» фактически расширена до 24,2 млн яиц в год. Инвестиции составили 504 млн рублей, финансовым партнером проекта стал «Россельхозбанк».

В инкубаторе полностью обновили и установили современное западное оборудование, значительно увеличили его площадь. Теперь все процессы максимально автоматизированы, участие человека сведено к минимуму. Кроме того, создано 30 новых рабочих мест.

Инкубаторий ввели в эксплуатацию в соответствии с запланированными сроками. Первая закладка 38 тыс. яиц состоялась в конце июня, поставщиком выступила российская компания «Авиаген», расположенная в Никольском районе Пензенской области. Индюшат вывели 20 июля.

Комплекс по производству мяса индейки ГК «Дамате» представляет собой вертикально-интегрированную структуру с полным производственным циклом, где инкубация – первый этап процесса выращивания индейки. Предприятие в Колышлейском районе было построено в 2012 году, это один из первых объектов «Дамате» в Пензенской области. Второй инкубатор мощностью 17,2 млн яиц в год находится в Нижнеломовском районе.