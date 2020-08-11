В Пензе завершают ремонт дороги на ул. Луначарского

В Пензе идет ремонт дороги на ул. Луначарского. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик уже завершил ремонт проезжей части. Теперь приступили к благоустройству – завозят грунт, формируют газоны.

«Протяженность обновленного участка от проспекта Победы до улицы Каракозова составляет 2,57 км. Площадь ремонта проезжей части – 44 135 кв.м, тротуаров – 7 150 кв. м.», - отмечают в мэрии.

В рамках нацпроекта работы также идут на ул. Герцена, Толстого, Фадеева, Коннозаводской. На улицах Рахманинова и Чапаева уже также приступили к обустройству тротуара.