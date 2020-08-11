В Пензе в день «Спаса» ограничат движение

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С 16 августа по улице Белинского будет временно ограничен проезд в связи празднованием «Пензенского Спаса».
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Временная схема утверждена для обеспечения безопасности гостей областного праздника.
Движение транспорта по улице Белинского будет запрещено с полуночи до 17 часов.
Праздник (0+) начнется в 10 часов в сквере им. Лермонтова. Гостей ждут продажа меда, изделий народного творчества, выступления творческих коллективов. С программой можно ознакомиться здесь.