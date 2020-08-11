В Пензенской области дорожные работы идут с опережением - Минтранс

В Минтрансе РФ сообщили оперативную информацию о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России. Пензенская область была названа в числе субъектов, где ремонт идет с опережением графика.

«В отдельных субъектах строительство и ремонт автодорог выполняются по графику и даже с его опережением (более 80 %). Это Московская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Воронежская, Волгоградская области, Республика Адыгея и Удмуртская Республика», - отмечается на сайте министерства.

Согласно сводке оперативных данных, в Пензенской области укладка дорожных покрытий за пределами городских агломераций по состоянию на 9 августа составляет 78%, в городах – 99%. Освоение средств по объектам регионального значения за пределами агломераций достигло 98%, в городах – 74%.

Три российских региона досрочно завершили дорожные работы в рамках нацпроекта - Белгородская область, Краснодарский край и Республика Ингушетия.