Пензенцам представят последний выпуск онлайн-Сабантуя

Как сообщили в пресс-центре облправительства, для жителей выступит гость из Республики Татарстан, звезда татарской эстрады, автор-исполнитель, многократный обладатель премии Алтын Барс и TMTV Ринат Рахматуллин. С приветственным словом к гостям виртуального праздника обратятся губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев, глава администрации Пензенского района Сергей Козин и глава администрации Иссинского района Николай Аргаткин.

Зрителей порадуют татарские артисты - Айдар Галимов и Ринат Рахматуллин. Завершится концертная часть онлайн-Сабантуя хороводом дружбы «Край наш Пензенский» (хореографический ансамбль «Вензеля» и театр-мюзикл «Рождение»).

В конце девятого выпуска онлайн-праздника со словами благодарности обратится председатель Татарской автономии региона Жиганша Туктаров.

Напомним, праздник впервые проходит в онлайн-формате с 14 июля по 11 августа. Посмотреть выпуски можно в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», а также на YouTube и на сайте региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».