В Колышлее завершается реконструкция парка

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11 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках рабочей поездки проверил, как идет реконструкция парка в Колышлее.
Благоустройство зоны отдыха ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составляет 4,7 млн рублей.
Здесь уже обустроили пешеходные дорожки, волейбольную и детскую площадку, установили сцену с навесом, смонтировали освещение.
Иван Белозерцев поручил должностным лицам обустроить прорезиненное покрытие, чтобы обеспечить безопасность детей. Работы планируют завершить до конца августа.