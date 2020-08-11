Президент Абхазии высказался о повторном закрытии границ для туристов

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания сообщил «Известиям» о том, закроют ли границы для туристов повторно или нет.

По его словам, повторного закрытия не будет.

«Да, первые дни после открытия границы охарактеризовались возрастанием случаев коронавирусного инфицирования. Но это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума. Оперативные действия специалистов позволили купировать угрозу дальнейшего распространения вируса и обезопасить граждан — как жителей Абхазии, так и прибывающих к нам на отдых гостей», — заявил он.

Он напомнил, что с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 134 человека, 38 выздоровели, трое скончались. В настоящее время в ковидном центре в Гудауте лечатся 42 пациента.

«Касательно повторного закрытия государственной границы — в таком формате вопрос не стоит», — подытожил Аслан Бжания.