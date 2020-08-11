Корреспондент телеканала «Экспресс» стала лауреатом конкурса ОНФ

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Корреспондент телеканала «Экспресс» Альбина Баишева стала лауреатом всероссийского конкурса журналистских работ от ОНФ «Правда и справедливость».
«В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. Списки победителей утверждены членами общественного (попечительского) совета фонда», - отметили в пресс-службе ОНФ.
Лауреаты получат денежные премии в 100 тыс. рублей за новостной репортаж и 200 тыс. рублей - за спецрепортаж-расследование. На конкурс представили 6427 работ из всех 85 регионов России.
«Сама как региональный журналист в прошлом понимаю, насколько важна работа журналистов. Как тяжело им бывает достучаться до чиновничьих кабинетов. ОНФ подвел итоги конкурса и отметит тех, кто не молчит. Они публичат проблемные темы, заставляют власть шевелиться. Эти журналисты – наши надежные партнеры и друзья. Многие из них входят в наши региональные штабы. Кроме того, конкурс всегда давал уникальную возможность региональным СМИ донести свои проблемные темы до самого президента, лидера ОНФ Владимира Путина. Появлялись прямые поручения главы государства, проблемы решались», – отметила член центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.
Всего от Пензенской области лауреатами конкурса стали семь журналистов.