Пензенцам рассказали о погоде на 12 августа

Array ( [temp] => +21 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз на 12 августа.
По данным ведомства, в регионе ожидается облачная с прояснением погода, местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а столбик термометра днем поднимется до 19-24 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов.